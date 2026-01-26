Policía de Toluca detiene a seis personas por robo, drogas y homicidio calificado

Toluca, Méx.- Elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección realizaron la detención de seis personas presuntamente relacionadas con delitos de alto impacto, entre ellos encubrimiento por receptación de vehículo robado, delitos contra la salud, cohecho, resistencia a la autoridad y el cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa.

Durante operativos preventivos en la delegación San Mateo Otzacatipan, policías municipales recuperaron una motocicleta con reporte de robo vigente y detuvieron a Julio Fernando “N” y Jovana “N”, a quienes también se les aseguraron diversas dosis de hierba verde, con características a la marihuana. Ambos enfrentan cargos por encubrimiento por receptación y delitos contra la salud.

En la delegación Independencia, fue detenido Armando “N”, luego de que agrediera y amenazara a oficiales municipales que intentaban presentarlo ante el Juez Cívico por una falta administrativa, conducta que derivó en el delito de resistencia a la autoridad.

En la colonia San Sebastián, durante labores de patrullaje, los elementos detectaron un vehículo presuntamente relacionado con una privación ilegal de la libertad, al interceptar la unidad, los ocupantes Óscar Brandon “N” e Israel “N” intentaron sobornar a los agentes con dinero en efectivo para evitar la revisión, por lo que fueron detenidos en flagrancia por el delito de cohecho.

Durante un despliegue de vigilancia en la delegación Santa Ana Tlapaltitlán, fue asegurado Daniel Alhin “N”, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, el detenido fue puesto a disposición de agentes de la Fiscalía para su traslado al centro penitenciario correspondiente.

Estas detenciones fueron resultado de acciones preventivas y de vigilancia, las cuales dan atención oportuna a reportes ciudadanos y a los trabajos coordinados entre corporaciones de seguridad, reafirmando el compromiso del Gobierno municipal encabezado por el alcalde Ricardo Moreno, de combatir la impunidad, a través de la prevención, la proximidad social y la coordinación interinstitucional, fortaleciendo así la seguridad de las y los toluqueños.