Aseguran a dos personas en Metepec por portación de armas prohibidas

Metepec, Méx.- Como resultado de distintas acciones operativas implementadas en el municipio, elementos de la Policía Municipal de Metepec lograron la detención de dos personas por su probable responsabilidad en el delito de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas, informó la Dirección de Seguridad Pública municipal.

De acuerdo con la dependencia, las detenciones se llevaron a cabo este domingo, como parte de los operativos permanentes de vigilancia y prevención del delito que se desarrollan en diversas zonas del municipio. Las personas aseguradas fueron identificadas como Michelle Didier “N” y Alexander “N”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica conforme a la ley.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, dio a conocer los resultados de estas acciones a través de sus redes sociales, donde destacó el compromiso de su administración con la seguridad de la ciudadanía. “Este domingo estamos trabajando por tu seguridad. Derivado de acciones operativas, nuestra Policía Municipal logró la detención de dos personas por el presunto delito de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas”, expresó el edil.

Estas detenciones forman parte de una estrategia integral de seguridad enfocada en la prevención del delito,

reforzada por patrullajes, operativos y acciones preventivas en todo el territorio de Metepec, con el objetivo de mantener entornos más seguros y garantizar la tranquilidad de la población.