Sentencian a 47 años de prisión a hombre por extorsión

Tlalnepantla, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia condenatoria de 47 años de prisión contra Alejandro González Rivero, tras acreditar su responsabilidad en el delito de extorsión agravada en perjuicio de un ministro de culto religioso en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en febrero de 2025, cuando la víctima fue interceptada por el hoy sentenciado a las afueras del templo donde prestaba sus servicios religiosos.

Las indagatorias permitieron establecer que Alejandro González Rivero se identificó como integrante de un grupo delictivo con orígenes en la Ciudad de México, y exigió al ministro de culto la entrega de una cantidad de dinero de manera semanal, a cambio de no causarle daño físico ni atentar contra las instalaciones del templo.

Tras la denuncia de los hechos, la Fiscalía mexiquense inició la recopilación de información que permitió identificar al probable responsable. Con los elementos de prueba reunidos, se solicitó a un Juez la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada posteriormente para poner al imputado a disposición de la autoridad judicial e ingresarlo a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

Durante el desarrollo del proceso penal, el Ministerio Público presentó diversos medios de prueba que acreditaron la participación de Alejandro González Rivero en el delito de extorsión agravada.

Luego de valorar los elementos aportados, la Autoridad Judicial dictó sentencia condenatoria de 47 años de prisión, además de imponer la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró su compromiso de combatir los delitos que vulneran la seguridad y la libertad de las personas, así como de garantizar justicia a las víctimas.