EdoMéx refuerza su camino a certificación como entidad libre de paludismo

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México avanza de manera firme en el proceso de ser una entidad libre de paludismo – enfermedad parasitaria transmitida por picaduras de mosquitos hembras- lo que representa un beneficio directo para la salud de la población y un aporte estratégico al objetivo de México de obtener la certificación internacional otorgada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante la reunión técnica denominada “Supervisión del Grupo Técnico de Paludismo a las Actividades de Prevención del Restablecimiento de la Transmisión Autóctona del Paludismo en el Estado de México”, autoridades estatales, federales e internacionales coincidieron en que la entidad cuenta con las condiciones técnicas y operativas necesarias para avanzar en este proceso.

La Secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, señaló que la certificación subnacional se sustenta en acciones permanentes de prevención, vigilancia epidemiológica y atención oportuna de casos importados, lo que permite proteger a la población y mantener la eliminación de la transmisión.

Destacó que el Estado de México dispone de un sistema sólido de vigilancia epidemiológica y respuesta, elemento clave para sustentar el proceso de certificación y aportar evidencia técnica al ámbito nacional, con especial relevancia al tratarse de la entidad con mayor población del país.

Como resultado de este trabajo sostenido, el Estado de México acumula 28 años consecutivos sin transmisión autóctona de paludismo, lo que refleja una estrategia técnica constante basada en diagnóstico oportuno, control vectorial y atención eficaz.

La Asesora para la Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades de la OPS/OMS en México, Mónica Guardo Martínez, reconoció el desempeño del equipo técnico estatal, al señalar que este resultado obedece a una labor sistemática y continua.

El Gobierno encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez reitera el compromiso de conservar estas condiciones sanitarias y avanzar en la certificación como entidad libre de paludismo, en beneficio de la ciudadanía mexiquense.