CELe UAEMéx continúa con inscripciones para estudiar idiomas

Toluca, Méx.- Si estás interesado en estudiar algún idioma o seguir fortaleciéndolo, el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) amplió las fechas de inscripción y reinscripción a sus cursos de idiomas hasta el 2 de febrero.

De acuerdo con la subdirección académica del CELe UAEMéx, durante el semestre 2026 A se ofertarán inglés, francés, alemán, italiano, ruso, portugués, chino mandarín y japonés. Además, también impartirán náhuatl y otomí.

Esta ampliación aplicará tanto para nuevo ingreso como para reinscripción, por lo que se recomendó a las personas interesadas acudir a las instalaciones del CELe o consultar sus redes sociales, donde podrán encontrar los enlaces de registro.

No obstante, para quienes cuenten con conocimientos previos de algún idioma pueden presentar un examen de ubicación, para no iniciar desde el nivel básico y sean ubicados en el nivel acorde a su avance.

Para quienes ingresarán por primera vez se realiza un cobro de 450 pesos por concepto de preinscripción. Posteriormente, y dependiendo de si se trata de exalumnos de la UAEMéx, alumnado irregular del CELe o de una escuela incorporada, el costo del semestre es de tres mil pesos.

Para el estudiantado inscrito en facultades, planteles de la Escuela Preparatoria, centros universitarios, unidades académicas profesionales e instituciones públicas con convenio la cuota es de mil 700 pesos para el primer idioma y tres mil pesos a partir del segundo.

Una vez concluido el proceso de inscripción o reinscripción, el área de Control Escolar enviará vía correo electrónico la información correspondiente a horarios, modalidades y sedes.

El semestre 2026 A arrancará de la siguiente manera: cursos de los días viernes, el 13 de febrero; sabatinos, el 14 de febrero; lunes y miércoles, el 16 de febrero, y martes y jueves, el 17 de febrero.