Imaginatio inicia montaje de Mamma Mia! y El Mago de Oz en Toluca

Toluca, Méx.- La academia de artes escénicas Imaginatio anuncia el inicio del montaje de Mamma Mia! y El Mago de Oz, dos producciones de teatro musical que se presentarán a mediados de este año en el Valle de Toluca, reafirmando su compromiso con la formación artística, los valores y el teatro de calidad.

Ambos proyectos cuentan con derechos y licencias oficiales. El Mago de Oz se realiza con autorización de Concord Theatricals, en representación de Tams-Witmark LLC, mientras que Mamma Mia! cuenta con licencia otorgada por Music Theatre International (MTI).

Esto forma parte de la convicción de Imaginatio de promover un teatro ético, profesional y respetuoso de la creación artística.

El montaje escénico de Mamma Mia! estará a cargo de Abel Fernando, actor con más de 35 años de experiencia en teatro, televisión y cine, ganador del Premio ACPT México a Mejor Actor de Cuadro por Les Miserables y del Premio SER por su trayectoria como Actor Mexicano, cuya participación fortalece el nivel artístico y formativo de la producción.

Las audiciones para ambos montajes han concluido y los elencos ya se encuentran conformados. A partir de enero, niñas, niños, jóvenes y adultos inician clases y ensayos bajo la guía de directores profesionales especializados en teatro musical, en las áreas de actuación, canto y danza. De manera paralela, continúan abiertas las audiciones para bailarines y bailarinas interesados en integrarse al elenco de Mamma Mia!.

Para Imaginatio, el teatro es un espacio seguro donde personas de todas las edades desarrollan el amor por la expresión de las emociones, la confianza y el trabajo en equipo. Fiel a su esencia —“Cree en la magia que hay en ti”— la academia reafirma su misión de formar seres humanos sensibles y creativos, y de ofrecer al público del Valle de Toluca teatro musical de calidad, con valores y profesionalismo.