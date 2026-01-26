CONCAEM concluye FITUR con acuerdos estratégicos y promoción turística de México

Madrid, España.- El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, a través de su proyecto del Cluster turístico Edomex concluyó su participación dentro de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) 2026.

A lo largo de la última semana, se llevaron a cabo cinco catas de Mezcal en espacios estratégicos y de alta proyección internacional para este proyecto desarrollado durante los últimos años; alianzas estratégicas con Conexstur, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Asociación Empresarial México – España, Mundo Ejecutivo, Deportivo Alavés, la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Cancún y un evento sin precedentes con la cata de mezcales mexiquenses en la Fundación Casa de México en España.

La cata fue conducida por el equipo del Clúster de Mezcal del Estado de México, a través de una experiencia sensorial donde asistentes degustaron mezcales provenientes de los municipios de Coatepec Harinas, Malinalco y Zacualpan, apreciando sus perfiles organolépticos y las particularidades que distinguen a cada región.

A lo largo de la actividad, los comensales recibieron una explicación detallada sobre los procesos productivos del mezcal, desde el cultivo y maduración del agave hasta la destilación, así como sobre la importancia de la Denominación de Origen Mezcal, recientemente considerada para 15 municipios del Estado de México, lo que brinda certeza jurídica, respalda la calidad del producto y fortalece su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de cámaras, señaló que este sigue siendo uno de los proyectos estratégicos de Concaem que ha contado con el respaldo de la Secretaría de Cultura y Turismo Mexiquense por lo que la secretaría Nelly Carrasco Godínez, participó de este encuentro donde destacó la relevancia de impulsar al mezcal mexiquense como un producto con identidad, calidad y profundo arraigo cultural.

“Estamos trabajando en equipo, impulsando el valor de la identidad local, pero además, generando negocio y oportunidades de crecimiento para las distintas marcas que han dado muestras de calidad y de proyección internacional, estamos seguros de qué este es un elemento fundamental, para detonar el turismo y el desarrollo económico en las regiones productoras”

Como parte del evento, se realizó el lanzamiento de una botella de edición especial del mezcal mexiquense, concebida como un símbolo de la nueva etapa que vive esta bebida ancestral en la entidad y como una herramienta de promoción del patrimonio cultural y productivo del Estado de México.

Con acciones como esta, el Estado de México reafirma su compromiso con la proyección internacional de sus productos emblemáticos, consolidando al mezcal mexiquense como un referente de calidad, tradición e innovación dentro de la oferta turística y gastronómica de México.