Aprobada iniciativa de la gobernadora para construir bachillerato tecnológico en Chalco

Toluca, Méx.- El Congreso mexiquense, aprobó la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez para autorizar al Ayuntamiento de Chalco a desincorporar un inmueble de propiedad municipal, con una superficie de 4 mil 01 metros cuadrados, y donarlo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la construcción de un plantel del Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario (CBTA).

La iniciativa, señala que el predio reúne las condiciones necesarias para albergar un equipamiento educativo de nivel medio superior, al contar con infraestructura urbana y de servicios, adecuada accesibilidad y movilidad, además de cumplir con las normas técnicas en materia de construcción, seguridad y operación.

El predio, está identificado como lote único “2” en el Boulevard Arturo Montiel, en la colonia Zona Industrial, será donado a favor de la SEP, para que la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar construya un plantel de bachillerato.

Mientras que la donación del predio estará condicionada a que no se modifique su uso y destino; de lo contrario, el inmueble se revertirá al patrimonio municipal.

Dicha donación en el municipio de Chalco, vendrá a fortalecer la educación, en la carrera Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar construya un plantel de bachillerato.