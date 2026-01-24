Refuerzan la protección animal en Zacango ante bajas temperaturas

Toluca, Méx.– Con el objetivo de prevenir enfermedades y padecimientos asociados a las bajas temperaturas, el Gobierno del Estado de México refuerza los cuidados especializados para los ejemplares que alberga el Parque Ecológico Zacango, con especial atención en felinos, primates y mamíferos pequeños.

Jesús Frieventh Mondragón, médico veterinario de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), informó que el equipo de especialistas realiza ajustes específicos en la dieta, con una mayor concentración de vitaminas A, C y E, de acuerdo con los requerimientos de cada especie, lo que fortalece su sistema inmunológico durante la temporada de frío.

Se consideran las características particulares de cada animal; se realizan adecuaciones en los dormitorios de la fauna para mantener temperaturas controladas entre 17 y 20 grados centígrados; además de un monitoreo constante de humedad y temperatura.

En la temporada invernal, las especies salen de sus hábitats internos a partir de las 10:30 horas, cuando las condiciones ambientales son más favorables.

El Parque Ecológico Zacango reafirma su compromiso con el bienestar, la salud y la conservación de la fauna e invita a la ciudadanía a visitarlo, conocer de cerca el trabajo que se realiza diariamente y disfrutar de un espacio que promueve el respeto y el cuidado de la vida silvestre