Los empeños siguen al alza durante enero

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- En pleno mes de enero, instalaciones del Nacional Monte de Piedad registran un incremento significativo en el número de empeños, aun cuando parte de su plantilla laboral se encuentra en huelga.

No obstante, pese a este conflicto, las actividades continúan en diversos espacios, lo que permite a la población con apuros económicos acceder a créditos prendarios.

De acuerdo con datos de la institución, durante el primer mes del año los empeños suelen incrementarse entre 20 y 30 por ciento en comparación con otros periodos, siendo enero uno de los meses de mayor demanda.

A nivel nacional, el Monte de Piedad otorga anualmente más de 4 millones de préstamos prendarios, de los cuales una proporción importante se concentra en entidades como el Estado de México, donde existe alta densidad poblacional, presión económica tras el fin de año y los gastos que se presentan durante la primera semana.

En Toluca, los artículos más empeñados son: joyería de oro y plata, seguida de relojes, teléfonos celulares, computadoras, electrodomésticos pequeños y herramientas de trabajo. Para muchas familias, este tipo de financiamiento representa una opción inmediata y menos costosa frente a créditos bancarios o préstamos informales, ya que las tasas de interés son considerablemente más bajas.

Sin embargo, en el exterior de las instalaciones permanecen trabajadores del Nacional Monte de Piedad en huelga para demandar mejoras laborales, aun así la institución ha informado que mantiene operación parcial en varias sucursales, con personal habilitado para garantizar la atención al público y evitar la suspensión total del servicio.

Usuarios consultados señalaron que, pese a la incertidumbre laboral, han podido realizar trámites de empeño con normalidad. “Venimos porque es una ayuda rápida, enero siempre es pesado con los pagos de la escuela y los gastos de diciembre”, comentó María López, vecina de Toluca que acudió a empeñar una cadena de oro.

Finalmente, Nacional Monte de Piedad recordó que su misión es apoyar a las familias en momentos de dificultad económica, por lo que exhortó a los usuarios a empeñar solo lo necesario, revisar cuidadosamente las condiciones del préstamo y planear la recuperación de sus artículos para evitar que pasen a remate.