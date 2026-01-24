Diputado llama a denunciar extorsiones por parte de funcionarios de la FGJEM

Toluca, Méx.- El diputado local Samuel Hernández Cruz hizo un llamado directo a la ciudadanía para que denuncie todos los casos de extorsión en los que estén involucrados supuestos funcionarios y exfuncionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), particularmente aquellos que operan bajo la apariencia de agentes ministeriales.

Pues advirtió que estas prácticas ilegales se han vuelto recurrentes en diversas vialidades y municipios del Valle de México, donde personas que se ostentan como integrantes de la Fiscalía realizan detenciones arbitrarias, amenazas y cobros ilegales, en muchos casos utilizando vehículos sin identificación oficial o con placas particulares.

Luego de una reunión con el fiscal mexiquense, Hernández Cruz subrayó que la FGJEM ha habilitado mecanismos de denuncia segura y anónima, incluidos canales digitales, con el objetivo de proteger la identidad de las víctimas y evitar cualquier tipo de represalia.

Señaló que las carpetas de investigación serán atraídas por la Fiscalía Central, lo que permitirá un seguimiento directo y mayor control de los casos.

Pero subrayó que es fundamental que la ciudadanía denuncie; “solo así se podrán acreditar los hechos, sancionar a los responsables y evitar que estos actos de extorsión queden en la impunidad”, indicó.

Recordó que, con la legislación vigente, los delitos de extorsión cometidos por servidores públicos o exservidores públicos pueden ser sancionados con penas de hasta 42 años de prisión, especialmente cuando se acredita el uso de armamento oficial o la simulación de funciones públicas.

Señaló que también se promoverán quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a fin de que se investiguen posibles abusos de autoridad.