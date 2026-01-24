Hermana de Mayca Álvarez confía que se haga justicia

Desde Puebla

Luego de un breve receso en la audiencia, la hermana de Mayca Álvarez señaló que no percibe culpa en la presunta responsable de los hechos, sin embargo; dijo confiar en que se haga justicia.

Tras su declaración, familiares de Mayca Álvarez le dieron consuelo, quienes se encuentran fuera de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula.

Luego de que ayer fuera cancelada, porque la defensa de Luz María N dijo no contar con el amplio conocimiento de la carpeta de investigación.