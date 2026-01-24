Impulsan campaña ReciclaON para manejo de residuos electrónicos en EdoMéx

Por: Laura Velásquez Ramírez

Toluca, Méx.– Con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y fomentar el manejo adecuado de los residuos electrónicos, en el Estado de México está en marcha la campaña ReciclaON.

Dicha iniciativa busca concientizar a la población sobre el impacto negativo que generan los aparatos electrónicos y electrodomésticos en desuso cuando no reciben un tratamiento adecuado, ya que estos residuos contienen materiales altamente contaminantes que afectan el suelo, el agua y el aire.

Bajo el lema “Ayúdanos a reducir la huella hídrica, trae tus residuos electrónicos”, dicha campaña invita a la ciudadanía a participar activamente en la recolección y reciclaje responsable de estos desechos.

La Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), indicó que en los centros de acopio de ReciclaON se reciben diversos equipos de cómputo como laptops, CPU, monitores, reproductores de DVD y otros dispositivos electrónicos similares.

Asimismo, la campaña contempla la recolección de electrodomésticos pequeños, entre ellos microondas, licuadoras, tostadores y aparatos electrónicos que ya no funcionen.

Las autoridades estatales precisaron que uno de los objetivos centrales del programa es evitar que estos residuos terminen en tiraderos clandestinos o rellenos sanitarios, donde representan un riesgo ambiental y de salud pública. En este sentido, se aclaró que no se recibirán pilas, por tratarse de un tipo de residuo que requiere un manejo especializado distinto.

Como parte de la estrategia de difusión, se habilitó un sistema digital para que la población pueda ubicar fácilmente los puntos de recolección distribuidos en el territorio mexiquense.

A través de un código QR y del sitio oficial caem.edomex.gob.mx/recicla-on, las y los ciudadanos pueden consultar las sedes disponibles y sumarse a esta acción ambiental.

La Comisión del Agua del Estado de México reiteró el llamado a la participación social, al señalar que el reciclaje de residuos electrónicos es una responsabilidad compartida y una acción clave para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sustentable en la entidad.

De acuerdo con The Global E-Waste Monitor 2024, México se encuentra entre los 10 países que más basura electrónica produce, con cerca de 1.5 millones de toneladas al año, lo que refleja la magnitud del problema a nivel nacional.

Computadoras, celulares y televisiones, son los principales aparatos electrónicos que terminan desechados en tiraderos a cielo abierto, donde sus metales pesados generan contaminación.