Vecinos de colonia de Chimalhuacán piden controlar a perros callejeros

Toluca, Mexico.- Vecinos de la colonia el corte Huatongo de la zona conocida como Ejido Santa María Chimalhuacán, denuncian el aumento de perros en situación de calle, y que son un peligro para quienes pasan por las calles de la colonia.

Los vecinos denunciaron que ya han solicitado a las autoridades municipales y a la dirección de zoonosis que acudan a realizar campañas de vacunación y esterilización canina, para controlar la proliferación de los animales callejeros; sin embargo, sigue llegando más caninos.

Los perros callejeros que son una molestia se vuelven un gran peligro para las personas que caminan por las calles de prolongación Ahuehuetes y 20 de noviembre, “Da miedo encontrarse con la jauría, se vuelven peligrosos, están hambrientos y agresivos”, señaló Josefina Rojas Beltrán, vecina del lugar.

Señalan que la población canina en el municipio de Chimalhuacán ha aumentado, según el INEGI existen entre ciento 40 mil y ciento 75 mil perros, la sobrepoblación canina se ha convertido en un problema de salud pública.

Por ello es que vecinos hacen el llamado a las familias que habitan en la zona a proteger a las mascotas, evitar que sigan proliferando perros de la calle, que se hagan responsables.