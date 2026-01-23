Presidenta Sheinbaum anuncia inversión de 20 mil mdp para reconstruir Veracruz

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos para el estado de Veracruz durante el periodo 2026-2027, destinada a obras de infraestructura carretera, agua potable, desazolve y reencauzamiento de ríos, así como a la reconstrucción de viviendas afectadas por las intensas lluvias registradas en 2025.

Durante su conferencia matutina realizada desde la Base Aeronaval de Veracruz, la mandataria detalló que los recursos se aplicarán en la construcción y mejoramiento de carreteras y puentes, acciones hidráulicas para prevenir inundaciones y programas de vivienda para las familias damnificadas. Subrayó que las obras se ejecutarán bajo un método constructivo que permita reducir los riesgos ante futuros fenómenos meteorológicos.

Sheinbaum Pardo recordó que las personas afectadas por las lluvias recibieron inicialmente un apoyo económico de 20 mil pesos y, posteriormente, un segundo apoyo conforme al nivel de daños, además de la entrega de enseres domésticos como parte del proceso de atención a la emergencia.

En materia de infraestructura carretera, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que tan solo este año se destinarán 11 mil 103 millones de pesos a obras en Veracruz, lo que permitirá la generación de 33 mil 309 empleos. Precisó que para la reconstrucción de la red carretera federal se invertirán 4 mil 319 millones de pesos en 50 acciones sobre 426 kilómetros de vías libres de peaje, además de 35 acciones en 287 kilómetros y la intervención de 18 puentes.

Añadió que en puentes y distribuidores viales se aplicarán mil 505 millones de pesos, recursos que se destinarán al Nuevo Puente Coatzacoalcos III, a la conservación del puente Ingeniero Antonio Dovalí Jaime y al distribuidor vial de la carretera federal MEX-140.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, señaló que las inversiones en materia hídrica para el periodo 2026-2027 superarán los 6 mil millones de pesos. Detalló que se realizarán 180 obras en 40 municipios, con una inversión conjunta cercana a los 3 mil millones de pesos entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

En tanto, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, informó que el censo realizado por la Secretaría del Bienestar identificó 33 mil 857 viviendas con daños mayores o totales. De estas, 4 mil 60 familias de 31 localidades deberán ser relocalizadas. Adelantó que ya se cuenta con siete predios para este fin, donde se construirán viviendas en lotes de 98 metros cuadrados.

Con este paquete de inversiones, el Gobierno federal busca no solo atender los daños ocasionados por las lluvias, sino también fortalecer la infraestructura y la prevención de riesgos en Veracruz a mediano y largo plazo.