El Oro pospone Cabildo Abierto

Toluca, Méx.- El Ayuntamiento de El Oro anunció la suspensión indefinida de la Sesión de Cabildo Abierto que estaba programada para el viernes 23 de enero de 2026, tras una instrucción emitida por el Gobierno del Estado de México. La decisión se informó a través de las redes sociales oficiales del gobierno municipal.

La sesión de cabildo, prevista como un espacio de diálogo entre autoridades y ciudadanos, fue pospuesta “hasta nuevo aviso”, informó la administración municipal 2025–2027, que adelantó que cualquier actualización sobre este asunto será comunicada oportunamente mediante sus canales oficiales.

Esta suspensión sucedió un día después de una reunión realizada entre representantes del Ayuntamiento de El Oro y el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, en Palacio de Gobierno, en Toluca. Aunque en ese encuentro se abordaron temas relacionados con la gobernabilidad y el contexto local, autoridades estatales no han dado a conocer públicamente el contenido específico de los acuerdos alcanzados.

En las últimas semanas, el municipio ha sido escenario de un conflicto político y social que ha ido en aumento, marcado por acusaciones de diversos sectores de la población y miembros del Cabildo municipal en contra de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza.

E incluso, los inconformes han señalado presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas municipales y exigen la destitución de la presidenta municipal, bajo el argumento de que dichas anomalías habrían afectado la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.

Habitantes del municipio y regidores han realizado manifestaciones y solicitado la intervención de autoridades para que investiguen las posibles irregularidades. Asimismo, han exigido que se garantice un proceso transparente para la presentación de cuentas públicas.