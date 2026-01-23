Trasladan a 30 reos de alta peligrosidad al CEFERESO 15 de Chiapas

Chiapas.- Un grupo de 30 personas privadas de la libertad, consideradas de alta peligrosidad, fue trasladado desde distintos centros penitenciarios del país al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, en la región del Soconusco, Chiapas, informaron fuentes de seguridad.

Los internos arribaron el miércoles por vía aérea al Aeropuerto Internacional de Tapachula, a bordo de una aeronave de la Guardia Nacional. Posteriormente, fueron trasladados por tierra al penal federal bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en el que participaron diversas corporaciones federales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los reos provienen de entidades como Sinaloa, Michoacán y Oaxaca, y presuntamente están vinculados con estructuras de la delincuencia organizada.

Este traslado representa el tercer movimiento de internos de este perfil hacia Chiapas en menos de seis meses. En septiembre pasado fueron reubicadas 30 personas privadas de la libertad, mientras que en noviembre se realizó un segundo traslado de nueve internos más.

Especialistas en seguridad señalan que el reacomodo de reos de alta peligrosidad en penales federales no solo impacta en el sistema penitenciario, sino que también puede incidir en la reconfiguración de las estructuras criminales fuera de los centros de reclusión.

Advierten que estos movimientos podrían generar un incremento en la violencia en la región del Soconusco, especialmente en el contexto de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de rutas en la frontera sur del país.