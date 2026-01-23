Imputan a OCESA por muerte de fotoperiodistas en Axe Ceremonia 2025

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) notificó el pasado 20 de enero la imputación formal de las empresas Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (OCESA) y Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., por el delito de homicidio, en relación con la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida al interior del festival Axe Ceremonia 2025.

El equipo jurídico de la familia de Berenice Giles informó que fue notificado de que la agente del Ministerio Público, Mercedes Karina Granados, incorporó desde el 14 de enero a ambas empresas dentro de la carpeta de investigación, tanto en calidad de investigadas como imputadas.

La inclusión de OCESA y de la empresa de seguridad privada se dio luego de resoluciones emitidas por tres jueces distintos, quienes determinaron que la Fiscalía debía considerar su posible responsabilidad en los hechos. Con esta determinación, suman cinco empresas y ocho personas físicas señaladas dentro de la investigación.

De acuerdo con los abogados de la familia, las imputaciones forman parte del avance del proceso judicial para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes de los dos fotoperiodistas durante el desarrollo del evento musical.

En un mensaje difundido en video, el padre de Berenice Giles denunció que existen grupos que intentan desvirtuar la lucha emprendida por las familias de las víctimas, y sostuvo que dichos intentos persiguen intereses ajenos a la exigencia de justicia.

Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía capitalina, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes por los hechos ocurridos en el festival.