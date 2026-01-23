Refuerza Metepec acciones de bacheo, alumbrado y mejoramiento urbano

Metepec, Méx.- Con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de la población, el Gobierno Municipal de Metepec, encabezado por el alcalde Fernando Flores Fernández, mantiene un programa permanente de rehabilitación de calles, banquetas y espacios públicos en diversos puntos del municipio.

El alcalde informó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para atender las principales demandas ciudadanas relacionadas con el deterioro de la infraestructura urbana, particularmente en zonas con alto tránsito vehicular y peatonal.

Entre los trabajos realizados destaca el bacheo con mezcla asfáltica en caliente en vialidades estratégicas como Árbol de la Vida, en el tramo comprendido entre avenida Lerma y avenida Tecnológico; 5 de Febrero, entre Zaragoza y avenida Tecnológico, ambas en la colonia Agrícola Bellavista; así como en Diagonal Santa María, entre Tollocan y Zaragoza, en la colonia Los Pilares, y en Ezequiel Montes, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Manuel Doblado, en la misma colonia.

De igual forma, se llevó a cabo bacheo con adocreto en la calle 5 de Febrero, en el tramo ubicado entre Paseo de la Asunción, también en la colonia Agrícola Bellavista, lo que permitirá una mayor durabilidad de la superficie y mejores condiciones de circulación.

En materia de infraestructura peatonal, el Ayuntamiento realizó la reparación de banqueta en la calle Altamirano, entre Josefa Ortiz de Domínguez, en el Barrio de San Mateo, con el propósito de brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la zona.

Asimismo, se efectuaron trabajos de mejoramiento de camino en la calle 21 de Marzo, entre Adolfo López Mateos y Miguel Hidalgo, en la colonia Agrícola Lázaro Cárdenas, beneficiando de manera directa a vecinas y vecinos de este sector.

Por otro lado, la Dirección de Servicios Públicos de Metepec informó que se han reforzado las acciones para garantizar la seguridad mediante la reparación e instalación de luminarias en distintas colonias y comunidades del municipio, entre ellas Xinantécatl, La Municipal, San Gaspar Tlahuelilpan, La Purísima, Fraccionamiento Casa Blanca, San Salvador Tizatlalli, Fraccionamiento Los Pilares, San Lucas Tunco y Fraccionamiento Rancho San Francisco.

De igual manera, se realizaron labores de alumbrado público en la carretera Metepec–Zacango, a la altura de la colonia La Magdalena Ocotitlán, entre otros puntos estratégicos.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando para ofrecer espacios mejor iluminados, calles más seguras y una infraestructura urbana digna para todas y todos los metepequenses.