Percepción de inseguridad en Naucalpan baja 6 puntos en un año

Naucalpan, Méx.– “La estrategia de seguridad en Naucalpan comienza a reflejar resultados en la opinión pública, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI, el municipio cerró el 2025 con una tendencia a la baja sostenida en la percepción de inseguridad, logrando una reducción de 6 puntos porcentuales en comparación con el cierre del año anterior”, informó el alcalde Isaac Montoya Márquez.

Dijo que, al cuarto trimestre de 2025, la cifra se ubicó en 79.7 por ciento frente al 85.6 por ciento registrado en el mismo periodo de 2024.

Este descenso no solo es anual, también trimestral, expresó Montoya Márquez, ya que en el periodo de julio a septiembre de 2025 la cifra era de 82.1 por ciento, lo que representa una caída de más de dos puntos en los últimos tres meses evaluados.

El camino del descenso ha sido sostenido, la comparativa histórica subraya un cambio de rumbo en el municipio.

Comentó, que en el tercer trimestre de 2024 Naucalpan ocupaba el segundo lugar a nivel nacional en percepción de inseguridad con un alarmante 88.0 por ciento y ahora las mediciones de 2025 muestran una ruta descendente.

El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, se pronunció ante estos resultados emitidos por el INEGI, aunque calificó los avances como “irrefutables”. “No echamos las campanas al vuelo” y debemos continuar trabajando. “Estamos trabajando y reforzando la corporación para seguir avanzando”, y subrayando que la meta es recuperar la paz total para las y los naucalpenses.

Informó que, como parte del fortalecimiento de la Guardia Municipal, el gobierno local anunció medidas contundentes para este 2026, para combatir la corrupción, y confirmó la adquisición de 22 cámaras corporales tipo Bodycams con GPS y 12 horas de autonomía, similares a las utilizadas por cuerpos policiales en Estados Unidos. Estas serán destinadas prioritariamente al Grupo Femenil de Tránsito, identificadas por el color naranja, para erradicar actos de corrupción. Asimismo, se instalarán 60 cámaras adicionales en las patrullas del municipio.