Extorsión disminuye 37.4 % en el EdoMéx durante 2025: Gómez

Toluca, Méx.- El delito de extorsión en el Estado de México registró una disminución del 37.4 por ciento durante el año 2025, en comparación con el 2024, de acuerdo con información presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, durante los trabajos de seguimiento a la estrategia de seguridad estatal realizados en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

De acuerdo con las autoridades estatales, esta reducción es resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, así como de la implementación de acciones estratégicas orientadas a prevenir y combatir este delito que afecta directamente el patrimonio y la tranquilidad de las familias mexiquenses.

La mandataria estatal dio a conocer estas cifras a través de sus redes sociales, donde destacó la importancia de la coordinación institucional para enfrentar la extorsión y otros delitos de alto impacto.

“En la Mesa de Paz de esta mañana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió que en 2025 se registró la disminución en 37.4 % en el delito de extorsión, en comparación al 2024.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno combatimos, de manera coordinada, este delito para la seguridad de las familias mexiquenses”, escribió en su cuenta de X.

Durante la sesión número 14 de la Mesa de Paz, se contó con la participación del Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, quien subrayó que uno de los factores clave para lograr esta reducción ha sido la denuncia ciudadana, particularmente a través del número nacional 089, habilitado para reportar casos de extorsión de forma anónima.

“No bajamos la guardia con el tema de extorsión Hoy, en la Mesa de Paz que encabezó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se informó que, del 2024 al 2025 se reportó la disminución del delito en un 37.4%. Este resultado ha sido posible gracias a la participación ciudadana a través de la denuncia en el 089. ¡La denuncia es responsabilidad de todas y todos!”, dijo en redes sociales.

En cifras concretas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detalló que de enero a diciembre de 2024 se registraron 3 mil 439 casos de extorsión, mientras que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 2 mil 150 casos, lo que refleja una disminución significativa en la incidencia de este delito.

La dependencia señaló que estos resultados son producto del análisis permanente de información estratégica, la atención oportuna a las denuncias ciudadanas y la implementación de operativos focalizados, además de la estrecha coordinación entre instancias de seguridad federales, estatales y municipales.

A la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz también asistieron Maricela López Urbina, secretaria técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México; así como representantes de la Secretaría de Seguridad estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, quienes reiteraron su compromiso de mantener y fortalecer las acciones contra la extorsión en la entidad.