Bici Amor 2026 llenará de color y pedaladas las calles de Toluca

Toluca, Méx.– Con el objetivo de promover la activación física, la convivencia familiar y el uso de la bicicleta como una alternativa saludable, el municipio de Toluca anunció la tercera edición de “Bici Amor 2026”, una rodada recreativa que promete convertirse en una fiesta deportiva llena de creatividad y buena vibra. La actividad es organizada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET), en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer de Toluca, como parte de las acciones para impulsar estilos de vida saludables en la capital mexiquense.

El evento se realizará el próximo 15 de febrero, teniendo como punto de reunión la Glorieta del Águila, donde la ciudadanía comenzará a concentrarse desde las 9:30 horas, para posteriormente arrancar con la rodada a las 10:00 de la mañana. De acuerdo con la convocatoria, el recorrido será de 12 kilómetros, diseñado para que participen ciclistas de todas las edades, ya sea de manera individual o acompañados de amigos, familia o pareja, en un trayecto recreativo pensado para disfrutar el ambiente y el movimiento.

Uno de los atractivos de esta edición será el toque temático del evento, ya que las y los participantes podrán asistir con su mejor outfit, además de decorar su bicicleta o presentarse con caracterizaciones que hagan de la rodada una experiencia distinta. Incluso, los organizadores recomiendan no olvidar el casco y acudir con la mejor actitud, en un evento que busca combinar el deporte con el entretenimiento y la sana convivencia.

Como incentivo, se entregarán premios en especie para reconocer a quienes destaquen por su creatividad. Habrá recompensas para las tres mejores bicicletas adornadas individualmente, así como para las tres mejores caracterizaciones en pareja, fomentando la participación y el espíritu divertido de la jornada.

“Bici Amor 2026” se perfila como una oportunidad para que Toluca vuelva a demostrar que el deporte también se vive en comunidad, con alegría, compromiso y un mensaje claro: pedalear juntos siempre será mejor.