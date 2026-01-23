Hoy No Circula aligera el tráfico en el Valle de Toluca

Toluca, Méx.- A pocos días de la entrada en vigor del programa Hoy No Circula en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, automovilistas aseguran que ya se perciben cambios positivos en la movilidad, con menos vehículos en circulación, calles más despejadas y trayectos más ágiles en distintos puntos de la zona metropolitana.

Desde el primer día del año, cuando comenzó la aplicación obligatoria del programa, conductores que transitan diariamente por Toluca y municipios aledaños señalaron que circular es menos complicado en comparación con meses anteriores.

A través de un sondeo realizado entre automovilistas, coincidieron en que el tiempo de traslado se ha reducido y el tráfico es más manejable, especialmente fuera de los horarios pico, situación que atribuyen directamente a la implementación del Hoy No Circula.

“Se nota que hay menos carros, sobre todo en la mañana y al mediodía. Antes el tráfico era pesado prácticamente todo el día, ahora los trayectos son más rápidos”, comentó José Luis, conductor que diariamente se traslada de Metepec a Toluca por motivos laborales.

El programa Hoy No Circula fue puesto en marcha de manera oficial el pasado 1 de enero en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, luego de un periodo de concientización que inició en julio de 2025, su objetivo principal es reducir el número de vehículos en circulación de lunes a sábado, así como disminuir los niveles de contaminación atmosférica generados por la emisión de ozono, monóxido de carbono y partículas suspendidas PM10 y PM2.5, contaminantes asociados a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

El esquema opera en un horario de 5:00 a 22:00 horas y se basa en el último dígito de la placa y el color del engomado del vehículo, es por ello que, bajo este mecanismo, miles de automóviles dejan de circular diariamente, lo que ha impactado de manera directa en la carga vehicular de avenidas principales y vialidades secundarias.

Aunque algunos automovilistas reconocen que en horas pico, como las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada laboral, aún se registran congestionamientos, aseguran que durante el resto del día la circulación es más fluida y menos estresante. “En la tarde todavía se hace tráfico, pero ya no es tan pesado como antes; se avanza mejor”, señaló Abraham, conductor de una plataforma de viajes.

La percepción general entre los usuarios de las vialidades es que el Hoy No Circula comienza a cumplir su objetivo en materia de movilidad, aunque consideran que será necesario un periodo más largo para evaluar su impacto real tanto en la reducción del tráfico como en la mejora de la calidad del aire en el Valle de Toluca.

De acuerdo con datos oficiales, en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco se concentran alrededor de 1 millón 345 mil 289 vehículos, que representan aproximadamente el 13 por ciento del parque vehicular total del Estado de México.