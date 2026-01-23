Gobierno de Ecatepec ofrece disculpa pública por abuso policial

23 enero, 2026

Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss ofreció, a nombre del Ayuntamiento, una disculpa pública a la sociedad y a familiares de un ciudadano que murió derivado del uso excesivo de la fuerza de policías municipales, en hechos ocurridos el 17 de enero de 2020, durante la administración municipal 2019-2021, y por los que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió la recomendación 10/2024.

La disculpa pública se realizó en el Salón de los 9 Pueblos del palacio municipal ante G. D. J. M. y C. A. G. D., esposa e hija de la víctima H. J. G. P., así como otros familiares, lo que fue atestiguado por Luis Alberto López Pérez, consejero jurídico del Ayuntamiento; Salvador Valle Santana, jefe de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyectos de la CODHEM, y Luis Guillermo Sánchez López, visitador de la misma en Ecatepec.

“Expresamos una disculpa pública y sincera a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en general por el daño causado. Aceptamos plenamente nuestra responsabilidad y reconocemos el impacto profundo que estos hechos han tenido en la dignidad, integridad y bienestar de quienes resultaron afectados. Reconocemos que no hay nada que pueda devolver la vida a la víctima, pero esperamos que esta disculpa sea un paso hacia la justicia”, afirmó Cisneros Coss.

La alcaldesa lamentó que las entonces autoridades municipales no hayan actuado debidamente, quienes incluso omitieron ofrecer la disculpa pública ordenada por la CODHEM, cuya recomendación incluye también brindar capacitación en derechos humanos a los policías municipales y compensación económica a las víctimas.

Destacó que siempre estará al lado de las víctimas y “aunque no fue en esta administración nos toca asumir como institución, como hoy representante del gobierno municipal, asumir algo que se fue postergando, porque esta recomendación de la disculpa pública se dio en su momento y obviamente ni siquiera eso se quiso ofrendar a las víctimas”.

Aseguró que ninguna circunstancia justifica la vulneración de los derechos humanos de las personas, en hechos que finalmente no quedaron impunes, pues autoridades judiciales de la entidad sancionaron a los servidores públicos responsables y la CODHEM emitió la citada recomendación.

Agregó que una situación similar por ningún motivo debe volver a repetirse, por lo que su gobierno capacitará en derechos humanos y otros temas a policías municipales y servidores públicos, además de cumplir con la recomendación de la CODHEM.

G. D. J. M., esposa de la víctima, aceptó la disculpa pública y aclaró que nada devolverá la vida a su familiar, aunque reconoció a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss por atender la recomendación de la CODHEM.

“Acepto la disculpa pública como protocolo de seguimiento de la recomendación de Derechos Humanos del Estado de México, que al día de hoy se ofrece, no como un cierre definitivo sino como un acto de reconocimiento institucional y un compromiso que debe traducirse en acciones concretas, verdad, justicia y garantías de no repetición hacia ningún ciudadano”, dijo.

Mencionó que la muerte de su familiar ocurrió por el abuso de autoridad, corrupción y complicidad de autoridades de la anterior administración municipal, que “nunca entendieron lo que significa cuidar y proteger a los ciudadanos, provocaron que mi esposo ya no esté con nosotras desde hace seis años”.

Expresó que “no debería estar aquí, porque debería estar con mi familia, con mi esposo (…) y con mi hija, viviendo una vida cotidiana como la de miles de familias” y confió en que se hará justicia y no volverán a repetirse hechos similares, registrados en la entonces Oficialía Conciliadora y Calificadora ubicada en el fraccionamiento Las Américas.