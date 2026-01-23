EdoMéx instala 13 sistemas de captación pluvial en Amanalco

Amanalco, Méx.– El Gobierno del Estado de México, mediante la Comisión del Agua estatal (CAEM), instaló 13 Sistemas de Captación de Agua Pluvial, en la comunidad La Providencia en el municipio de Amanalco, en beneficio de familias encabezadas mayoritariamente por mujeres, como parte de las acciones que el organismo realiza para reconocer y fortalecer el papel de este sector en la gestión del recurso hídrico.

Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la CAEM, visitó el lugar para explicar a las beneficiarias y beneficiarios el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas; destacó que estas tecnologías reducen la carga diaria que enfrentan para conseguir agua, al tiempo que fortalecen la autonomía y el cuidado del recurso desde los hogares.

Los sistemas de captación de agua pluvial, instalados durante 2025, tienen una capacidad de 5 mil litros de agua, lo que representa una alternativa sustentable que mejora la calidad de vida de las mujeres y sus familias, al promover una nueva forma de relacionarse con este recurso, desde el cuidado, la corresponsabilidad y el respeto al entorno.

Cabe mencionar que en múltiples comunidades mexiquenses son las mujeres quienes históricamente asumen la responsabilidad de procurar el agua para sus familias, una tarea que impacta directamente en su tiempo, salud y bienestar.

Como parte de un enfoque incluyente y con perspectiva intercultural, los equipos instalados cuentan con un manual de uso y mantenimiento en lengua mazahua, para reconocer la identidad de las mujeres indígenas como guardianas del agua y transmisoras de conocimiento en sus comunidades.

Estas acciones forman parte de la política hídrica, impulsada por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, para garantizar el derecho humano al agua, reducir las desigualdades de género y fortalecer la resiliencia comunitaria frente a los retos del cambio climático.