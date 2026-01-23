Destaca Delfina Gómez que disminuyeron 26% los feminicidios en el EdoMéx durante 2025

Toluca, Méx.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que se informó una disminución del 26 por ciento en el delito de feminicidio durante 2025, en comparación con el año anterior, registrándose la cifra más baja respecto a 2024.

De acuerdo con información presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, esta reducción es resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y del seguimiento permanente a las estrategias de seguridad enfocadas en la protección de las mujeres mexiquenses.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal destacó los avances alcanzados y reiteró el compromiso de su administración para garantizar entornos seguros y libres de violencia.

“¡Hacemos equipo por el bienestar de las mujeres mexiquenses! En la Mesa de Paz de este día, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió información donde se registra que en el 2025 el delito de feminicidio disminuyó un 26 %, en comparación al 2024. Seguimos trabajando para que niñas, jóvenes y mujeres puedan vivir libres, tranquilas y sin miedo”, expresó en su cuenta de X.

Durante la sesión número 13 del año de la Mesa de Coordinación, estuvo presente Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, quien subrayó que desde el inicio de la actual administración se ha priorizado la atención al delito de feminicidio, así como el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para prevenir y atender la violencia de género.

En el mismo sentido, el funcionario estatal resaltó que la instrucción de la Gobernadora ha sido mantener una atención permanente y focalizada en la seguridad de niñas, jóvenes y mujeres en la entidad.

“Desde el inicio de esta administración, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, instruyó atención permanente para que niñas, jóvenes y mujeres vivan seguras y libres en el EdoMéx. Hoy, en la Mesa de Paz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió que en el 2025 se registró una disminución del 26% en el delito de feminicidio, en comparación con el 2024”, señaló también a través de redes sociales.

Las autoridades estatales coincidieron en que estos resultados reflejan la efectividad de la estrategia de seguridad implementada y del trabajo constante al interior de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde diariamente se da seguimiento a las acciones conjuntas entre los tres niveles de gobierno.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México busca avanzar en la transformación de la entidad, fortaleciendo la seguridad, la paz y el bienestar de las mujeres mexiquenses.