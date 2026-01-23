IMCUFIDEZ abre espacios gratuitos para que niñas y niños jueguen futbol

Zinacantepec, Méx.– Con la intención de reforzar la activación física y promover hábitos saludables desde la infancia, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Zinacantepec (IMCUFIDEZ) continúa impulsando sus clases gratuitas de futbol para niñas y niños desde los 4 años, invitando a madres, padres y tutores a sumar a sus hijas e hijos a una actividad formativa y recreativa.

El programa busca que la niñez zinacantepequense encuentre en el deporte una herramienta de desarrollo integral, al fomentar no solo habilidades motrices y deportivas, sino también valores fundamentales como el trabajo en equipo, la disciplina, la sana convivencia y el respeto. Las autoridades deportivas señalaron que estas actividades contribuyen a fortalecer el bienestar físico y emocional de las y los participantes, además de incentivar estilos de vida más activos desde edades tempranas.

Las sesiones se llevan a cabo en diferentes sedes del municipio para ampliar el alcance del proyecto. En la Plaza Estado de México, las clases están disponibles de lunes a viernes de 3:00 a 5:00 de la tarde. De igual forma, en los campos de futbol de Zinacantepec se trabaja los días lunes, martes, jueves y viernes, en horario de 3:00 a 5:00 pm. Mientras que el Campo 1 de San Juan de las Huertas ofrece entrenamientos de lunes a viernes, de 4:00 a 6:00 de la tarde.

IMCUFIDEZ reiteró que la práctica de este y otros deportes desde temprana edad ayuda a mejorar la coordinación, la condición física y la confianza, además de generar un sentido de pertenencia y motivación en niñas y niños, quienes encuentran en el deporte un entorno positivo para crecer y aprender.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Zinacantepec mantiene su apuesta por el deporte como una vía para fortalecer el tejido social y brindar oportunidades gratuitas que contribuyan a construir un mejor futuro para la niñez del municipio.