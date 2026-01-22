Toluca mejora conectividad con calle de San Pablo Autopan rehabilitada

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, entregó la rehabilitación de la calle Arturo Martínez Legorreta, en la delegación San Pablo Autopan, una obra que mejora la conectividad entre comunidades y beneficia de manera directa a 16 mil 558 habitantes.

El alcalde enfatizó que el trabajo distingue a su administración y respondió a la urgencia de contener el deterioro que por años afectó a las delegaciones y a la capital mexiquense.

Acompañado por la diputada Ana Yurixi Leyva, regidoras y regidores, así como de vecinos, Moreno Bastida señaló que recuperar calles que enlazan a estas zonas resultó indispensable para brindar movilidad digna y servicios de calidad, bajo el principio de que todas y todos tienen los mismos derechos.

La obra se ejecutó con recursos estatales, luego de que durante nueve años, gobiernos anteriores no accedieron a un fondo que asciende a 50 millones de pesos, destinado precisamente a este tipo de proyectos, explicó.

Los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre la calle E. González y Pichardo hasta la calle Melchor Ocampo, donde se colocó carpeta asfáltica y se mejoró la infraestructura urbana.

También destacó el primer edil que el saneamiento de las finanzas municipales permitió cumplir con este compromiso y avanzar sin escatimar en materiales ni en calidad, aseguró que los frentes de bacheo continuarán en febrero y reiteró su compromiso de dotar a las delegaciones de más y mejores servicios, al afirmar que no tiene derecho a fallar a la ciudadanía.

Por su parte, el Director General de Obra Pública, Maximino Bueno, detalló que la intervención abarcó 248 metros lineales, equivalentes a mil 465.25 metros cuadrados de superficie de rodamiento.

Entre las acciones realizadas se encuentran la demolición de concreto simple de hasta 20 centímetros de espesor, el tendido de carpeta asfáltica, la construcción de 15 registros para captación de agua pluvial, la renivelación de dos pozos de visita, la edificación de un reductor de velocidad, guarniciones y banquetas de concreto simple, trabajos de balizamiento y la instalación de 10 luminarias tipo suburbana.

Con esta entrega, el Gobierno de Toluca avanza en la recuperación de infraestructura básica y responde a una demanda histórica de las delegaciones, con obras que impactan de forma directa en la calidad de vida de la población.