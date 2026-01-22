Apasionados por México inauguran clínica de rehabilitación gratuita en Toluca

Toluca, Méx.- Con el apoyo del quinto regidor de Toluca, Armando Díaz, la Asociación Apasionados por México, que encabeza Magaly Ugarte, inauguró la clínica de rehabilitación, “Apasionada por la Salud”, misma que estará brindando apoyo a personas con alguna discapacidad y que sea de escasos recursos y que no tienen para poder pagar una fisioterapia.

También, con el apoyo de la diputada Ana Yuritzi Leyva Piñón, fue inaugurada dicha clínica, donde, Magaly Ugarte, dijo que el proyecto nació luego de recorrer y percatarse que hay un índice alto de personas con discapacidad que no se pueden pagar un tratamiento.

Dio a conocer que el servicio es gratitud para los que menos tienen y el servicio es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Dijo que quienes quieran acudir a la clínica que se ubica en encuentran en la calle Nigromante número 300, colonia La Merced, primero se les hace un estudio socioeconómico y la directora, Shanat Rubi, quien es fisioterapeuta, los valorará con el fin de agendar una cita, en caso de ser candidatos para acceder a la clínica.

También, dijo que ya se han acercado a algunas universidades donde hay la carrera de fisioterapia con el fin de que puedan apoyar a el centro con sus prácticas

Mientras, Armando Díaz, quinto regidor del Ayuntamiento de Toluca, indicó que la fisioterapia no es solo movimiento o ejercicios, sino la posibilidad de volver a abrazar sin dolor, caminar sin miedo, trabajar con tranquilidad o jugar con los hijos. “Este consultorio no es solo una sala con camillas, es un refugio para la recuperación. Aquí vamos a tratar a la persona, no solo a su lesión”.

Armando Díaz subrayó que el objetivo del espacio es acompañar integralmente a los pacientes, escuchar sus historias y devolverles no solo la movilidad, sino también la confianza y la esperanza.