Vecinos denuncian inseguridad y falta de alumbrado en Chimalhuacán

Chimalhuacán, Méx.- Los vecinos de la colonia Vitálico Silva denuncian el aumento de la inseguridad y la falta de alumbrado público, los asaltos son frecuentes, los delincuentes utilizan motocicletas para despojar de sus pertenencias a los vecinos. La falta de iluminación ha propiciado que en la noche la población se encuentre en peligro.

Las calles más afectadas son: Las Águilas, Sauce, Fresno y Arboledas, calles oscuras en diversos puntos a pesar de que los vecinos han colocado focos, mencionan que no es suficiente. Los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades municipales, Alumbrado Público y Seguridad Pública, a la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez, para que resuelvan la falta de iluminación.

Los vecinos desde las cuatro de la mañana tienen que abordar el transporte público, los jóvenes estudiantes desde las cinco de la mañana se ven en las calles para acudir a sus respectivas escuelas, es cuando los delincuentes aprovechan para asaltar a los transeúntes, quienes se vuelven vulnerables ante la falta de alumbrado público y seguridad.

La dirección de Alumbrado Público dejó de dar mantenimiento a las lámparas que había en la zona a pesar de los llamados constantes de los vecinos. La población manifiesta vivir con el temor constante, se sienten expuestos, los delincuentes amenazan con armas punzocortantes o hacen disparos para amedrentar y obligar a los vecinos a entregar sus pertenencias.

La población exige a la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez que cumpla con los servicios públicos y se garantice la seguridad de los vecinos de la zona y de la colonia Tepenepantla.