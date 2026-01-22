Patrice Lair lamentó la derrota ante Tigres

Toluca, Méx.- La racha positiva de Toluca Femenil en el Clausura 2026 llegó a su fin. Las Diablas sufrieron su primera derrota del torneo tras caer 2-1 en casa frente a Tigres, un resultado que dejó un sabor amargo en el plantel y en su director técnico, el francés Patrice Lair, quien no ocultó su tristeza por la manera en que se escapó el partido.

El estratega reconoció que el equipo escarlata realizó un buen primer tiempo, con orden, intensidad y actitud para competirle a uno de los cuadros más poderosos de la Liga MX Femenil. Sin embargo, el encuentro cambió en el complemento, donde los movimientos desde el banquillo terminaron por ser determinantes.

Patrice Lair señaló que el equipo deberá trabajar para evitar que se repita. Explicó que cuenta con futbolistas jóvenes y otras que apenas se integraron al plantel, por lo que el proceso de adaptación y mejora es parte del crecimiento. “Lo que podemos hacer es progresar”, subrayó, dejando claro que el objetivo principal sigue firme: lograr la clasificación a la Liguilla.

El estratega también habló del regreso de Mariel Román a la actividad, confiando en que su rendimiento irá en ascenso conforme recupere ritmo competitivo. “Fue un poco difícil para ella porque no jugó un buen tiempo”, comentó.

Finalmente, Lair insistió en que no está decepcionado del equipo y prefirió mirar hacia adelante. Aunque admitió estar afectado por el resultado, reiteró que la única ruta es seguir trabajando y mejorar para que el Toluca pueda consolidarse como un contendiente serio en el torneo.