“No queremos más Garcías Lunas”, dijo Claudia Sheinbaum tras la detención de 3 policías en Puebla

Desde Puebla

“No queremos más Garcías Lunas”, dijo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tras la detención de tres policías municipales de Puebla.

Durante la conferencia de prensa, desde la Escuela Militar de Sargentos, la mandataria federal sentenció que habrá cero tolerancia ante cualquier vínculo entre funcionarios públicos y la delincuencia.

Para ello, dijo que es necesario que exista la denuncia, investigación y detención, en caso de que estén involucrados.

A su vez, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que la detención de los tres elementos fue gracias al trabajo coordinador entre todos los órdenes de gobierno.

Resaltó que el trabajo conjunto en Puebla ha llevado a cabo diversas acciones como el desmantelamiento de un narcolaboratorio y el aseguramiento de células delictivas de otros estados como Guerrero.