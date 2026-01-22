Borja deja tirado a Cruz Azul y buscará nuevos horizontes

Ciudad de México.- La historia se repitió en Cruz Azul. Cuando el panorama parecía encaminado para que Miguel Ángel Borja se convirtiera en refuerzo de La Máquina, el fichaje terminó por venirse abajo en el momento clave, dejando nuevamente en evidencia los problemas administrativos que han acompañado al club en distintos mercados de transferencias.

Las negociaciones entre la directiva celeste y el entorno del delantero colombiano se rompieron de manera definitiva, pese a que las pláticas habían avanzado y existía optimismo entre la afición. Borja incluso viajó a México en dos ocasiones con la intención de cerrar su contrato, pero la falta de claridad y respuesta en la gestión terminó por desgastar el acuerdo hasta hacerlo insostenible.

En su primera estancia en territorio mexicano, el atacante llegó a entrenar con el equipo mientras se resolvía su registro, ya que Cruz Azul debía liberar una plaza de No Formado en México (NFM), misma que estaba ocupada por Matheusz Bogusz y Camilo Cándido. Sin embargo, la situación no logró destrabarse y el futbolista regresó a Colombia a la espera de que el club resolviera el tema.

Días después, Miguel Ángel Borja volvió a México con la esperanza de que la operación se concretara. Como muestra de su disposición, asistió al partido ante Puebla y observó el encuentro desde un palco, lo que alimentó la expectativa de la afición celeste sobre un anuncio inminente. No obstante, el tiempo pasó y las decisiones no llegaron.

Con el torneo ya en marcha, el futbolista y su entorno se cansaron de la incertidumbre, al considerar que necesitaba estar en plena competencia para afrontar el semestre en su mejor nivel. La falta de certeza terminó por ser el punto de quiebre.

Ante este panorama, Borja optó por dar un paso al costado y abrir la puerta a nuevas opciones en el mercado. De acuerdo con el reporte, el destino más probable del colombiano estaría en Medio Oriente, una alternativa que luce atractiva principalmente por la oferta económica. Cruz Azul, por su parte, deberá buscar nuevas opciones para reforzar su ataque.