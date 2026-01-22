Anuncia Alejandro Armenta inversión histórica de mil 240 mdp en seguridad pública

Desde Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier anunció u a inversión histórica por mil 240 millones de pesos en seguridad

Para la compra e instalación de 218 cámaras de videovigilancia y 300 nuevas patrullas con sistema satelital.

El mandatario hizo ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, un balance de las acciones en el último año en Puebla.

Destacó la construcción de seis Centros Estratégicos de Seguridad entre los 15 que habrá.

Y la integración de mil policías más durante el transcurso de este 2026 para reforzar las labores de vigilancia