México vence a Panamá con lo justo

Ciudad de Panamá, Panamá.- La Selección Mexicana sufrió más de la cuenta, pero consiguió un triunfo valioso en su primer compromiso de la Fecha FIFA al imponerse 1-0 a Panamá en el Estadio Rommel Fernández. El marcador favoreció al Tricolor, aunque el desempeño dejó dudas por el escaso peso ofensivo y la falta de claridad para generar oportunidades de gol en un duelo cerrado y muy disputado.

El encuentro se desarrolló con alta intensidad desde el arranque, con una batalla constante en el mediocampo y pocas libertades para ambos equipos. México tuvo mayor posesión del balón en diferentes lapsos, pero le costó imponer condiciones en el último tercio, donde mostró imprecisiones y poca profundidad. Panamá, por su parte, se plantó con orden defensivo, cerró espacios y apostó por resistir, obligando a los mexicanos a circular el esférico sin encontrar rutas claras hacia el arco.

A pesar de lo trabado del partido, las acciones más peligrosas del conjunto nacional llegaron a través de Armando “La Hormiga” González, quien fue el atacante más insistente y participativo. Sin embargo, la falta de contundencia, sumada a la correcta respuesta de la zaga canalera, mantuvo el marcador sin movimiento durante gran parte del compromiso, alimentando la sensación de un empate inevitable.

Cuando el partido parecía condenado a terminar sin goles, México encontró el desenlace en una acción inesperada. En el minuto 90+3, ya en tiempo agregado, una jugada dentro del área panameña terminó con un autogol de Richard Peralta, quien desvió el balón hacia su propia portería, desatando el festejo y el alivio del combinado mexicano.

Con este resultado, el Tricolor inicia con el pie derecho su agenda en esta Fecha FIFA, aunque con tareas pendientes en su funcionamiento. Ahora, México se alistará para enfrentar a Bolivia el próximo domingo a las 13:30 horas, en busca de mayor contundencia ofensiva y una actuación que refuerce la confianza en el proceso rumbo al Mundial.

Panamá: JD Gunn, Daniel Aparicio, Richard Peralta, Ariel Arroyo, Kevin Galván, Omar Córdoba, Héctor Hurtado, José Manuel Murillo, Ricardo Hinds, Giovani Herbert y José Kadir.

Suplentes: Kahiser Lenis, Luis Asprilla, Jorge Gutiérrez, Aimar Sánchez, Juan Hall, Jovani Welch, Eddie Roberts, Gustavo Herrera y Orman Davis.

México: Raúl Rangel, Eduardo Águila, Víctor Guzmán, Bryan González, Richard Ledezma, Luis Romo, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Germán Berterame, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado.

Suplentes: Diego Lainez, Armando González, Iker Fimbres, Everardo López, Ángel Malagón, Jesús Gallardo, Ángel Sepúlveda, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Erik Lira, Denzell García, Ramón Juárez y Jorge Sánchez.