Deportistas de síndrome de Down enfrentarán cinco mundiales en 2026

Ciudad de México.- El 2026 será un año fuerte para los deportistas de síndrome de Down, ya que se llevarán a cabo los campeonatos mundiales para cinco disciplinas: natación, atletismo, tenis de mesa, gimnasia y futsal; justas en las que México espera un destacado papel, como lo ha hecho en los últimos años

Orlando Ibarra, entrenador nacional de para natación detalló, en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que en el Campeonato Mundial Virtus 2025, que se realizó en Bangkok, Tailandia, en el mes de agosto, México cosechó ocho medallas en total, dos platas y seis bronces.

“El Mundial de Natación de Síndrome de Down 2026 será del 30 de octubre al 7 de noviembre, en Albufeira, Portugal, donde esperamos asistir con los atletas, que han sido nuestras cartas fuertes en los últimos años, como Dunia Camacho, Giovanni Flores, Steven Martínez y Mariana Escamilla, quienes han llevado una sólida carrera deportiva”, resaltó el entrenador de la Federación Mexicana de Deportistas Especiales (FEMEDE).

Agregó que, en Sofía, Bulgaria, en el mes de junio, se llevarán a cabo en la misma sede, los mundiales de atletismo, gimnasia y tenis de mesa.

“También esperamos buenos resultados para esas tres disciplinas, como se han logrado en los últimos años. En el caso de atletismo tenemos a Eloísa Mosqueda quien tiene el récord mundial de los 400 metros planos y a otros deportistas muy destacados como Karla Lima, Rosario Pelayo y Alejandro Avilés. En gimnasia está Bárbara Wetzel, quien ya es una reconocida atleta y en tenis de mesa tendremos a deportistas nuevos que vienen dando resultados”, compartió el técnico, quien tiene su base de entrenamiento en el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), complejo deportivo perteneciente a la CONADE.

Señaló que, también se efectuará la Copa Mundial de Futsal para personas con Síndrome de Down en Mérida, Yucatán, México, del 14 al 20 de septiembre de 2026, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

“Esperamos cerrar con un buen balance de estos eventos y agradecemos todo el apoyo que se nos ha brindado siempre de parte de la CONADE, de la federación y del profesor Miguel Ángel García, que ahora está como presidente del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME)”, puntualizó el entrenador nacional.

Por su parte, Juan Navarrete, director técnico de la FEMEDE, destacó los resultados de atletismo, en el año que acaba de finalizar.

“El 2025 fue un buen año para el atletismo síndrome de Down, donde se obtuvieron excelentes resultados en el Campeonato Abierto Europeo, en Praga, con varios récords mundiales, logramos el primer lugar en el relevo 4×200 mixto, prueba que es la primera vez que se corría, por lo que su tiempo se implementó como récord mundial y esperemos que esa marca dure mucho tiempo”.

El director técnico resaltó que en el certamen europeo, que se realizó del 29 de junio al 6 de julio pasado, México selló una cosecha histórica con 16 medallas de oro, ocho de plata y tres bronces.

Por último, informó que todas las selecciones van a tener concentraciones de preparación rumbo a sus justas mundialistas, en el CEPAMEX, con acceso a algunas instalaciones del CNAR, también perteneciente a la CONADE.