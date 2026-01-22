Ivette Topete inaugura Juegos Deportivos Estudiantiles en Amecameca

Amecameca, Méx.- Con el objetivo de fomentar la salud física, el compañerismo y el desarrollo integral de la juventud, la Presidenta Municipal, Dra. Ivette Topete García, inauguró los Segundos Juegos Deportivos de Educación Básica en las instalaciones de la Unidad Deportiva de Amecameca.

Acompañada por la regidora Adela Romo Medina, la alcaldesa dio la bienvenida a los contingentes de deportistas de diversas instituciones educativas, destacando la importancia de estos encuentros para reconstruir el tejido social desde la infancia y juventud.

“Ver a las y los estudiantes participar con tanta energía nos motiva a seguir impulsando espacios que fortalezcan su desarrollo y los valores desde la escuela”, expresó la Dra. Topete García.

La alcaldesa reconoció el esfuerzo coordinado de los supervisores, inspectores escolares, personal docente y los padres de familia, que permite que niñas y niños vivan el deporte no solo como competencia, sino como una herramienta de convivencia y disciplina.