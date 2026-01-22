La JUCOPO podría definir esta semana liquidación del INFOEM: Vázquez

Toluca, Méx.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, informó que esta misma semana podría quedar definida la ruta para la liquidación del personal del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (INFOEM), luego de su desaparición como organismo autónomo.

Sobre el avance del proceso, el diputado explicó que el tema se encuentra en manos del área de Finanzas, que deberá calcular los montos exactos de liquidación para cada trabajador.

Dijo que el caso más complejo corresponde a los comisionados, mientras que el resto del personal se liquidará conforme a la ley.

Vázquez Rodríguez, dijo, que los recursos para cubrir las liquidaciones ya están contemplados en el presupuesto, estimado en alrededor de 96 millones de pesos, aunque calculó que el gasto real podría ser cercano a la mitad de ese monto debido a los niveles salariales. “El dinero ya está, no es un problema de falta de recursos”, subrayó.

Respecto al marco legal, adelantó que será necesario emitir leyes secundarias para definir el procedimiento, las cuales se prevé discutir al inicio del segundo periodo del segundo año legislativo, y confió en que el tema se resolverá con rapidez.

Sobre el futuro de las funciones de transparencia y protección de datos personales, el presidente de la JUCOPO dejó claro que no se busca crear un nuevo INFOEM ni un organismo autónomo sustituto.

La intención, dijo, es que cada dependencia asuma estas tareas con los recursos existentes, apoyadas por la Contraloría estatal, donde incluso podría crearse una dirección específica para atender las solicitudes de transparencia.

“El instituto desapareció como persona moral, pero la tarea debe continuar. No se trata de reinventar estructuras, sino de hacer ajustes para que las dependencias cumplan”, indicó.