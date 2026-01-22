Destacan liderazgo de Juan Inés de Asbaje y Ramírez, como reflejo de su lucha por la igualdad

Toluca, Méx.- Durante la presentación del libro “Juana Inés de Asbaje. Pasión Disruptiva’”, del escritor Sixto Armando Moya Herrera, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez y la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso mexiquense, respectivamente, coincidieron en resaltar la figura de Juana Inés de Asbaje y Ramírez como símbolo del liderazgo femenino.

Y que el legado de la “Décima Musa” se refleja hoy en un hecho histórico: que el Estado de México sea gobernado por primera vez por una mujer, Delfina Gómez Álvarez.

“La llegada de una mujer a la gubernatura no es un hecho aislado, ni circunstancial; sino el resultado de una larga lucha por la igualdad y la justicia, una visión con la que coincide Sor Juana Inés de la Cruz”, indicó.

El tiempo de las mujeres ha llegado para permanecer y reconoció el liderazgo de la legisladora Martha Camacho, por su conducción de la vida parlamentaria, así como la labor cercana y humana de Bedelia Guevara González, presidenta honoraria del Voluntariado del Poder Legislativo.

Además, felicitó al autor porque su obra contribuye a mantener viva la reflexión sobre la libertad, la voz y el papel histórico de las mujeres en la sociedad.

En presencia del diputado Gerardo Pliego Santana y Liliana Dávalos Ham, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la parlamentaria Martha Camacho resaltó que las mujeres han conquistado espacios que durante siglos fueron negados, como la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia del país y el liderazgo de la gobernadora en la entidad, como expresiones de una transformación con su participación en la vida pública.

Y Bedelia Guevara reconoció la valentía de Sor Juana al atreverse a pensar, a cuestionar y a no guardar silencio. Señaló que, con su vida, recuerda que las mujeres siempre han tenido voz, ideas y mucho que aportar, y los avances logrados hoy en el espacio público son resultado de años de lucha de personas que, como ella, creyeron, insistieron y no se rindieron.

El autor del libro, Sixto Moya explicó que su obra propone una lectura distinta de Sor Juana, y no como una figura pasiva o únicamente reprimida, sino como una mujer con inteligencia estratégica, consciente del poder del conocimiento, la razón y el silencio.

Y que este enfoque debe trascender la academia y convertirse en una herramienta para incidir en la realidad actual, a partir de su discurso de mujer lúcida y consciente.

Posteriormente, se entregaron reconocimientos a 13 servidoras públicas por sus trayectorias y aportaciones al fortalecimiento de la vida comunitaria, institucional y humana del Estado de México, en las categorías de Pensionadas y Años de Servicio, así como a titulares de área y personal auxiliar jurídico.

El diputado Francisco Vázquez felicitó a las galardonadas y destacó el humanismo, la vocación de servicio y el trabajo en equipo de las personas servidoras públicas, a quienes exhortó a mantener cercanía con la ciudadanía y a escuchar de manera permanente sus necesidades.