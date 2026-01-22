INE lleva módulo itinerante a comunidades del sur de EdoMéx

Toluca, Méx.- Con el propósito de garantizar el acceso a los servicios de credencialización, el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México acerca su atención a la ciudadanía mediante Módulos de Atención Ciudadana Itinerantes, diseñados para operar en municipios donde no se cuenta con un módulo fijo.

El Módulo de Atención Ciudadana Itinerante 153553 brinda atención directa a la ciudadanía de Tonatico, El Salitre (Ixtapan de la Sal), Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Joquicingo, Ocuilan, Malinalco y Zumpahuacán, facilitando la realización de trámites de la credencial para votar sin necesidad de realizar traslados largos o costosos.

A través del Módulo Itinerante 153553, la ciudadanía puede realizar sus trámites de forma ágil, gratuita y accesible, lo que permite fortalecer el derecho a la identidad y el ejercicio de los derechos político-electorales, especialmente en comunidades rurales y de difícil acceso.

Servicios disponibles

En el Módulo Itinerante 153553 se pueden realizar los siguientes trámites:

• Inscripción al Padrón Electoral.

• Reposición o reemplazo de la credencial por pérdida, robo, deterioro o vencimiento.

• Corrección de datos personales.

• Cambio de domicilio.

• Reincorporación al Padrón Electoral.

Consulta fechas y sedes

Para conocer las fechas, horarios y lugares exactos donde estará el Módulo Itinerante 153553, se invita a la ciudadanía a consultar las redes sociales INE Estado de México @INEedomex, así como la página ubicatumodulo.ine.mx, en el apartado consultar disponibilidad de módulos itinerantes.

Requisitos

Para realizar cualquier trámite es necesario presentar, en original y sin tachaduras:

• Documento de identidad (acta de nacimiento o carta de naturalización).

• Identificación con fotografía.

• Comprobante de domicilio reciente.

Con la operación del Módulo de Atención Ciudadana Itinerante 153553, el INE en el Estado de México reafirma su compromiso de acercar los servicios de credencialización a la ciudadanía del sur de la entidad, promoviendo la inclusión y el acceso equitativo a sus derechos.