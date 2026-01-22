Gobernadora impulsa la educación en Atlacomulco con infraestructura y mobiliario escolar

Atlacomulco, Méx. – La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, visitó la Escuela Primaria “20 de noviembre” de San Luis Boro, en Atlacomulco, para entregar apoyos de infraestructura educativa, mobiliario escolar y sistemas de captación de agua pluvial, con una inversión superior a los 17 millones de pesos destinados a 56 escuelas del municipio.

Acompañada por Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), la mandataria estatal destacó la importancia de este tipo de acciones para garantizar espacios dignos que fomenten el aprendizaje. “La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para construir un futuro mejor. Cada aula, cada pupitre, cada recurso entregado hoy es una inversión directa en el potencial de nuestros niños y niñas”, expresó durante su discurso.

La gobernadora reconoció la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, así como la participación ciudadana a través del pago de impuestos, que se traduce en obras y servicios para la comunidad. Además, resaltó la labor de los maestros y padres de familia como pilares fundamentales en la formación integral de los estudiantes. “La única tarea que les pido a nuestros padres de familia es cuidar a nuestros niños y fortalecer esos valores, que son la base de nuestra sociedad”, afirmó Gómez Álvarez.

Finalmente, destacó que estas acciones no solo buscan fortalecer la educación, sino también promover la formación de ciudadanos con valores, respeto y responsabilidad, enfatizando que los niños representan un “tesoro” que la sociedad debe cuidar y orientar.

Por su parte, el Secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, señaló que la entrega de obras y mobiliario forma parte de la Estrategia Integral para el Bienestar de la Comunidad Escolar 2025-2029, que busca mejorar la calidad educativa y las condiciones físicas de los planteles en todo el estado, con especial énfasis en la atención directa en territorio.

Para la escuela sede del evento, se rehabilitaron tres edificios, se construyó una barda perimetral, se aplicó pintura, se sustituyó la cancelería, se impermeabilizó, se colocaron protecciones de herrería y loseta, además de la rehabilitación de la instalación eléctrica, entre otras acciones que benefician directamente a los estudiantes y docentes.

Al evento también asistieron Hernando Peniche Montfort, Director General del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), y Nicolás Martínez Romero, Presidente Municipal de Atlacomulco, quienes acompañaron a la gobernadora en la entrega y recorrido por las instalaciones.