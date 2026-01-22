Arranca en Tlalnepantla el programa “Cobijazo” y entrega de apoyos invernales

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz, encabezó el inicio del programa “Cobijazo”, en el Oriente del municipio, donde se entregaron más de mil cobertores.

Pérez Cruz, dijo que el objetivo de este programa, es llegar a las colonias con mayor vulnerabilidad térmica, y proteger la salud de las familias de Tlalnepantla.

Este programa, dijo, tiene como meta la distribución de 15 mil cobijas de manera gratuita en todo el territorio municipal durante la presente temporada de frío.

Pérez Cruz, subrayó que estos apoyos son una muestra de solidaridad institucional para disminuir riesgo de enfermedades y brindar abrigo a quienes más lo necesitan.

“Nuestra prioridad es la protección de quienes más lo requieren; con este programa buscamos que ninguna familia de Tlalnepantla pase frío, llevando calor y bienestar directamente hasta sus hogares para afrontar juntos esta temporada invernal,” destacó el alcalde.

El programa “Cobijazo” continuará durante los próximos días, y se visitarán de manera estratégica las colonias y comunidades que presentan temperaturas más bajas en todo el municipio, asegurando que el apoyo llegue de forma directa a la ciudadanía.