Planeación consciente, clave para padres y alumnos en el regreso a clases: García

Toluca, Méx.- A una semana de haber iniciado el ciclo escolar, el regreso a las aulas representa mucho más que retomar horarios y actividades académicas, implica un proceso emocional y organizativo que comienza en casa. Así lo señaló Ximena García, Directora General de Kent International Academy, quien compartió a los padres de familia la importancia de una planeación consciente para acompañar a niñas, niños y adolescentes en esta etapa de transición.

Con más de tres décadas de experiencia en educación infantil, Ximena García explicó en entrevista para El Valle que la manera en que las familias se preparan para el regreso a clases impacta directamente en el bienestar emocional, la cooperación y la seguridad de los menores. “Es importante que los padres se alisten, porque los niños necesitan seguridad. Cuando las transiciones son predecibles, mejora su ánimo y su disposición, y eso afecta de forma positiva a toda la familia”, afirmó.

La especialista destacó que muchos niños, e incluso adolescentes, no siempre saben expresar los sentimientos que les genera volver a la rutina escolar, como ansiedad o desasosiego. Cuando el regreso se vive con prisas, empujones y falta de organización, estas emociones se intensifican y terminan por reflejarse en el ambiente familiar, escolar y social.

Uno de los ejes principales de esta planeación consciente es el establecimiento de rutinas, especialmente las relacionadas con el sueño; por lo que la especialista subrayó que existe una idea errónea sobre las horas que necesitan dormir los menores. “Un niño no duerme solo ocho horas; los más pequeños pueden necesitar entre 12 y 13 horas, mientras que los adolescentes requieren entre 9 y 10”, explicó. Dormir mal, advirtió, provoca irritabilidad, desorden emocional y dificultades en la convivencia.

A estas rutinas se suman los horarios de comida, la organización de útiles y la preparación diaria para la escuela. Involucrar a los hijos en tareas como elegir su ropa, revisar la mochila o desechar lo que ya no sirve no solo facilita las mañanas, sino que permite a los padres conocer mejor los hábitos de sus hijos y fortalecer el vínculo familiar.

La directora de Kent International Academy recomendó mantener, en la medida de lo posible, horarios similares a los del colegio incluso en casa, como hacer una pausa a media mañana para un refrigerio. “Ese momento se puede convertir en un espacio valioso de comunicación, de sentarse juntos, compartir alimentos y hablar de lo que les gusta o preocupa”, señaló.

Asimismo, sugirió integrar actividades relajadas y lúdicas durante las primeras semanas, como pintar, armar rompecabezas o realizar actividades manuales, que ayuden a los niños a readaptarse tras el periodo vacacional, además de fomentar el ejercicio físico como parte del equilibrio emocional.

Entre los errores más comunes que cometen los padres, García mencionó la falta de previsión. No levantarse con suficiente tiempo o improvisar en los primeros días genera caos y estrés innecesario. Otro aspecto relevante es el lunch escolar, que más allá de lo práctico, representa un gesto de cuidado y cariño. “Mandar dinero por falta de tiempo no se percibe igual; el lunch es un apapacho”, expresó.

Recomendó también involucrar a los hijos en decisiones como elegir sus útiles o alimentos, e incluso agregar pequeños detalles, como una nota con buenos deseos en la lonchera, acciones sencillas que dejan huella emocional y refuerzan el sentido de acompañamiento.

La directora Ximena García recordó que la familia es “el proyecto más importante de la vida” y que tratarla como tal implica organización, tiempo y compromiso. “Entre mejor estemos nosotros como adultos, más armoniosa será la familia, y eso se reflejará en la escuela con niños más atentos y con ganas de aprender”, afirmó.

En materia de seguridad, destacó la importancia de fomentar una relación cercana y respetuosa entre los niños y sus docentes, así como evitar críticas hacia los maestros frente a los hijos, ya que esto debilita la figura del adulto responsable y genera inseguridad en los menores.

Finalmente, destacó que el mensaje para los padres de familia es claro, la paciencia, organización y apertura al cambio, ya que el inicio del ciclo escolar es una oportunidad para recalcular, fortalecer la relación con la escuela y construir comunidad. “Cuando familia y escuela trabajan en acuerdo, se genera bienestar en los niños y se forman adultos con mayor confianza”, concluyó.