“Gira de Servicios” acercará a los jóvenes la atención municipal: Rodríguez

Atizapán, Méx.- El Gobierno de Atizapán en coordinación con la Dirección de Juventud, realiza el programa “Gira de Servicios”, con la intención de que los jóvenes conozcan las áreas del Ayuntamiento y los programas que tienen para ofrecerles, informó el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas.

La primera “Gira de Servicios” se realizó en la Preparatoria Oficial Núm. 87. Durante esta jornada, la comunidad educativa tuvo acceso a los servicios municipales que ofrece la Coordinación de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, el organismo de agua SAPASA, así como la Dirección de las Mujeres.

La Directora de Juventud, Brenda Martínez Bautista, dijo a los jóvenes que el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, le ha encargado acercar esta información a las juventudes. “Muchas gracias por permitirnos estar aquí”, expresó.

Informó que estas jornadas se realizarán de manera mensual en distintas escuelas y comunidades del municipio, como parte de la estrategia de atención integral a las juventudes.

En este evento, la Dirección de Juventud, brindó asesoría psicológica, de sexualidad y salud mental, así como orientación sobre planes de vida y futuro a través del programa “Yo Elijo”, además de que se contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública estatal, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas que presentaron diversas opciones de continuidad académica para las y los estudiantes de esta preparatoria.