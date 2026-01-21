Ixtapaluca fortalece la formación artística con nuevos titulados de la EBAI

Ixtapaluca, Méx.- La Escuela de Bellas Artes de Ixtapaluca realizó el pasado miércoles 14 de enero la Ceremonia de Exención de Exámenes Profesionales, mediante la cual siete egresados obtuvieron su título de licenciatura en las áreas de Danza Folclórica Mexicana, Ejecución Musical y Educación Musical.

Durante el acto académico se informó que dos de los titulados concluyeron sus estudios bajo la modalidad de investigación, correspondientes a la licenciatura en Danza Folclórica Mexicana, mientras que cinco más obtuvieron el grado por la modalidad de excelencia académica, en las licenciaturas de Interpretación Dancística del Folclore Mexicano, Educación Musical y Ejecución Musical. Asimismo, se dio a conocer que en los próximos días se realizarán los exámenes profesionales de dos egresados adicionales, en la modalidad de montaje escénico.

Con estos nuevos profesionistas, la institución alcanza un total de 27 titulados desde su fundación. Al evento asistieron alrededor de 120 personas, entre familiares, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad cultural del municipio.

Autoridades académicas señalaron que este resultado adquiere relevancia en un contexto de limitaciones presupuestales, ya que la institución no recibe apoyo gubernamental suficiente para cubrir el pago de docentes, personal administrativo ni la totalidad de sus necesidades operativas. Pese a ello, la escuela continúa con sus actividades académicas y de formación profesional.

La ceremonia marcó la conclusión formal del proceso educativo de los egresados, quienes se integran al ámbito profesional de las artes y la educación artística en la región oriente del Estado de México.