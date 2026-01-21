Más de 16 mil Comités de Mochila de Paz operan en el EdoMéx

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México procura entornos escolares seguros, pacíficos y libres de violencia con la instalación y operación de más de 16 mil “Comités de Mochila de Paz y Prevención” en el nivel básico y medio superior, como parte de una estrategia preventiva que promueve la convivencia armónica, la corresponsabilidad y el respeto a los derechos humanos en las escuelas.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), la formalización de los comités mencionados representa un avance cercano al 90 por ciento respecto a la meta, que es de 17 mil 828 planteles de educación básica y media superior en el Estado de México.

Conforme al “Protocolo Mochila de Paz y Prevención para escuelas nivel básico y medio superior del Estado de México”, estos comités comenzaron su integración desde el inicio del actual ciclo escolar, una acción coordinada por el Consejo Escolar para el Bienestar (Conebi).

Al respecto, Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI, dijo que esta estrategia se inscribe en la política educativa que impulsa la Gobernadora Delfina Gómez para construir una cultura de paz desde las escuelas, alineada a los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Indicó que los “Comités de Mochila de Paz y Prevención” se conforman por madres, padres o personas que ejercen la tutoría de las y los alumnos, quienes, con el acompañamiento de la autoridad escolar o su representante, observan de manera preventiva el contenido de las mochilas del alumnado.

Finalmente, precisó que quienes los integran son los únicos facultados para retirar o solicitar el retiro de algún objeto, cuando así se requiera, como medida de seguridad, con apego al protocolo elaborado en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.