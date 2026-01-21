Diputado denuncia presencia de presuntos operativos de la Fiscalía en la México-Pachuca

Toluca, Méx.- El diputado local Samuel Hernández Cruz, denunció la presunta operación de grupos que se hacen pasar por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar detenciones arbitrarias y extorsionar a automovilistas y transeúntes en la carretera federal México-Pachuca, una de las vialidades más importantes de la zona metropolitana.

Dijo el legislador, que existen múltiples reportes ciudadanos, que han sido respaldados con fotografías y videos difundidos en redes sociales, en los que se observa a personas que simulan operativos oficiales sin portar chalecos institucionales ni vehículos con placas oficiales.

Señaló que, en algunos de los casos, las víctimas han sido retenidas de manera ilegal por más de seis horas y obligadas a pagar hasta 100 mil pesos para evitar ser presentadas ante la Fiscalía o para que no se les asegurara su vehículo.

Por ello, ya se presentó formalmente un escrito ante el Fiscal General del Estado de México para solicitar la apertura de una investigación de oficio, con base en la nueva legislación contra la extorsión aprobada por el Congreso local el pasado 15 de enero.

Pues dijo que dicha reforma homologa la ley estatal con la ley general y establece penas de entre 15 y 25 años de prisión, que pueden alcanzar hasta 42 años cuando el delito es cometido por servidores públicos o se utilizan armas de fuego.

“El delito de extorsión hoy se persigue de oficio. Los castigos están, pero lo que necesitamos es que se investigue y se detenga a quienes están cometiendo estos actos”, subrayó el diputado, quien también pidió a la Fiscalía esclarecer si se trata de personal oficial o de vehículos institucionales, y actuar con todo el peso de la ley en cualquiera de los casos.

El legislador señaló que el tema ya genera preocupación social en Tecámac y afirmó que la presidenta municipal está enterada de la situación. Por ello, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para coordinar esfuerzos y frenar estos presuntos actos delictivos que afectan la seguridad y la confianza ciudadana.

Finalmente, Hernández Cruz advirtió que el municipio inició el año con alertas en materia de seguridad y recordó que recientemente fue desmantelado un call center dedicado a la extorsión en una colonia de Tecámac.