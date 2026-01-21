Mariachi, tradición que une raíces y generaciones en el EdoMéx

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, este 21 de enero se conmemora el Día del Mariachi, que se ha situado como la expresión artística y el puente emocional que conecta a los mexicanos con sus raíces.

El mariachi que se conoce en la actualidad, es fruto de una evolución constante, fue durante la Revolución Mexicana cuando se consolidó como un símbolo de identidad nacional, transformando las vivencias y dolores del pueblo en canciones, ya que la guitarra, trompeta, violín, vihuela y el guitarrón, crean melodías que pueden transitar del dolor más agudo de un bolero a la alegría explosiva de un huapango.

Esta dualidad también se refleja en su indumentaria, muestra de ellos, es el traje de mariachi que va de pantalones ajustados con botones de plata, chaquetas cortas bordadas y sombrero de ala ancha, es una vestimenta inspirada en el campo, pero elevada por el lujo español, una imagen que el cine de oro mexicano sitúo.

En el Estado de México, el mariachi no solo se escucha en fiestas y celebraciones, también se vive como un oficio heredado de generación en generación, como en Calimaya, demarcación en la que varias familias se dedican desde hace décadas a la música tradicional, formando agrupaciones que amenizan bodas, bautizos, serenatas y fiestas patronales. Para muchos, ser mariachi no es solo un trabajo, es una forma de vida.

“Yo aprendí a tocar el violín viendo a mi papá y a mis tíos. Desde los diez años ya iba con ellos a tocar a las fiestas”, contó Miguel Hernández, mariachi originario de Calimaya, quien asegura que esta tradición le ha permitido sacar adelante a su familia. “Hay días buenos y otros no tanto, pero cuando la gente llora o sonríe con una canción, sabes que vale la pena”.

María López, vecina del municipio, consideró que el mariachi forma parte de la identidad local. “En Calimaya siempre hay un mariachi cerca. En las fiestas patronales no puede faltar, y en los cumpleaños o en el Día de las Madres siempre llegan con ‘Las Mañanitas’. Es algo muy nuestro”.

Ambos reconocieron que, a pesar de los cambios sociales y de la llegada de nuevos géneros musicales, el mariachi sigue vigente. Para los músicos, el mayor reto es atraer a las nuevas generaciones. “Queremos que los jóvenes no pierdan el gusto por esta música. No todo es reguetón o pop, el mariachi también habla de amor, de familia y de lo que somos”, expresó José Ramírez, integrante de un grupo local.

En este Día del Mariachi, músicos y familias mexiquenses celebran no solo una tradición, sino una herencia cultural que sigue viva en cada acorde, en cada voz y en cada historia que se canta con orgullo.