La Piedad y Villa Madero triunfan en la Copa Plan Michoacán CONADE

Morelia, Michoacán.- El representativo femenil de Villa Madero y el varonil de La Piedad se proclamaron campeones de la Copa Plan Michoacán CONADE K’eri Ireta de fútbol, que se realizó en las instalaciones del Centro Deportivo Ejército de la Revolución (CDER) en Morelia.

El conjunto varonil de La Piedad hizo válidos los pronósticos y se convirtió en tricampeón del certamen tras conseguirlo previamente en 2022 y 2024; en esta ocasión, derrotó 2-1 a Turicato en la semifinal y 3-0 a Santa Ana Maya en la final.

En tanto, la escuadra femenil de Villa Madero se impuso 3-0 a Tangancícuaro en las semifinales y 5-4 a Zacapu en tanda de penales tras igualar a cero en el tiempo regular de la final del torneo.

“Es muy grato ver muchos rostros conocidos en este torneo, promotores deportivos y apasionados por el fútbol. El objetivo de este torneo es masificar la activación física y lo estamos logrando con creces; estamos muy contentos y esperando arrancar la siguiente edición”, señaló el director de la CECUFID, Raúl Morón Vidal.

Con esta etapa concluye la cuarta edición del certamen, que también integró las disciplinas de básquetbol y voleibol, las cuales definieron a sus respectivos campeones con anterioridad.

La próxima edición se renovará con la inclusión de más disciplinas y se proyecta llevar la masificación deportiva a 80 municipios de Michoacán.