Magos Metepec, una opción para practicar básquetbol

Metepec, Méx.- Metepec sigue apostando fuerte por el deporte formativo. Con el objetivo de impulsar el talento local y brindar espacios de desarrollo a niñas, niños y jóvenes, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM) cuenta con inscripciones disponibles para la Academia Municipal de Baloncesto “Magos Metepec”, un proyecto que busca fortalecer la disciplina y acercarla a más familias del municipio.

La convocatoria está dirigida a jugadores de 8 a 20 años de edad, en ambas ramas, quienes podrán integrarse a un programa diseñado para mejorar su rendimiento y formación integral dentro y fuera de la duela. De acuerdo con la información oficial, los entrenamientos se realizarán en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, específicamente en el gimnasio de duela, en un horario de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas, lo que permite que estudiantes y jóvenes puedan entrenar después de sus actividades escolares.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que las clases son impartidas por maestros capacitados, con la responsabilidad a cargo de los profesores Henry Martínez y Amaury Cárdenas, quienes guiarán el proceso técnico y físico de los participantes con sesiones enfocadas en fundamentos, acondicionamiento y trabajo en equipo.

La Academia Municipal de Baloncesto iniciará actividades a partir de febrero de 2026, y para quienes deseen formar parte del programa se estableció una inscripción de 200 pesos, además de una mensualidad de 800 pesos, con el fin de mantener el funcionamiento y la continuidad del proyecto deportivo.

El IMCUFIDEM informó que los pagos deberán realizarse mediante depósito a la cuenta del instituto, con la finalidad de garantizar un proceso transparente y ordenado para los inscritos.

Para mayores informes, las autoridades invitan a la ciudadanía a acudir a las oficinas principales del IMCUFIDEM, ubicadas en Avenida La Hortaliza s/n, Barrio de Coaxustenco, o comunicarse al número 722 402 6119, además de consultar las redes sociales oficiales de Deporte Metepec.

Con iniciativas como esta, Metepec refrenda su compromiso de acercar el deporte a la comunidad y formar nuevas generaciones con disciplina, energía y pasión por el baloncesto.